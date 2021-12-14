+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза

14 Декабря 2021 17:46
Поделиться:
Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев рассказал, какое здание в столице передадут казахстанскому филиалу МГУ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Выбор направления в языковой подготовке является внутренним делом любой страны - профессор МГУ
Госсекретарь: Открытие первого зарубежного филиала МГУ - яркое свидетельство дружеских связей между Казахстаном и Россией Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание Елбасы: Выпускники филиала МГУ вносят достойный вклад в развитие и процветание Казахстана

Во время торжественного мероприятия по случаю 20-летнего юбилея казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова Крымбек Кушербаев поздравил коллектив и назвал подарок в честь основания филиала.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством страны принято решение о передаче филиала Московского государственного университета имени Ломоносова 15-этажного офиса Министерства сельского хозяйства с общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Думаю, что это позволит нам вместе с российскими коллегами расширить перечень подготовки специалистов высшей квалификации по приоритетным специальностям. Так что в предстоящем новом году вас ожидают приятные хлопоты», - сказал государственный секретарь.

Крымбек Кушербаев пожелал коллективу казахстанского филиала МГУ крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, благополучия, покорения новых вершин в образовании и науке, процветании независимого Казахстана и новой России.

Также в ходе торжественного собрания государственный секретарь вручил директору казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова Александру Сидоровичу юбилейную медаль «30 лет Независимости Казахстана».

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам торжественного собрания по случаю 20-летия казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, также отметив передачу нового здания филиалу.

С юбилеем филиал МГУ поздравил и Елбасы Нурсултан Назарбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Образование   #Вузы   #Минсельхоз   #Сотрудничество   #Крымбек Кушербаев  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Выбор направления в языковой подготовке является внутренним делом любой страны - профессор МГУ
Госсекретарь: Открытие первого зарубежного филиала МГУ - яркое свидетельство дружеских связей между Казахстаном и Россией
Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
Елбасы: Выпускники филиала МГУ вносят достойный вклад в развитие и процветание Казахстана
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
2 Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
3 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
4 На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
5 Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
6 Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Читайте также
Госсекретарь: Открытие первого зарубежного филиала МГУ - яркое свидетельство дружеских связей между Казахстаном и Россией
Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив