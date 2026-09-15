Казахстанского рэпера обвинили в избиении мужчины в Алматы: начато расследование

В Алматы полиция расследует обстоятельства конфликта, после которого мужчина оказался в больнице с травмами. В соцсетях сообщается, что к инциденту мог быть причастен казахстанский рэпер Qurt (Дамир Койшубаев), передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации, распространенной в социальных сетях, инцидент произошел в ночь с 30 на 31 августа возле одного из заведений города. Как утверждает автор публикации, после занятий около десяти учеников курсов ораторского мастерства вместе с руководителем продолжили вечер в баре.

Потерпевший находился там со своими знакомыми, в то время как рэпер — со своей компанией. В один момент между посетителями возник конфликт, который впоследствии продолжился на улице и перерос в драку. По словам автора публикации, в результате мужчина получил травмы и был госпитализирован.

В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. ​Личности всех участников установлены.

скрин из соцсетей

— ​Принимаются меры к их задержанию. ​Расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства департамента полиции, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Ранее полиция Алматы провела проверку после скандальной истории другого рэпера — De Lacure.