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    Казахстанского рэпера обвинили в избиении мужчины в Алматы: начато расследование

    В Алматы полиция расследует обстоятельства конфликта, после которого мужчина оказался в больнице с травмами. В соцсетях сообщается, что к инциденту мог быть причастен казахстанский рэпер Qurt (Дамир Койшубаев), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанского рэпера обвинили в избиении мужчины в Алматы: начато расследование
    Фото:instagram.com/fake_qurt

    По информации, распространенной в социальных сетях, инцидент произошел в ночь с 30 на 31 августа возле одного из заведений города. Как утверждает автор публикации, после занятий около десяти учеников курсов ораторского мастерства вместе с руководителем продолжили вечер в баре. 

    Потерпевший находился там со своими знакомыми, в то время как рэпер — со своей компанией. В один момент между посетителями возник конфликт, который впоследствии продолжился на улице и перерос в драку. По словам автора публикации, в результате мужчина получил травмы и был госпитализирован.

    В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. ​Личности всех участников установлены.

    Казахстанского рэпера обвинили в избиении мужчины в Алматы: начато расследование
    скрин из соцсетей

    — ​Принимаются меры к их задержанию. ​Расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства департамента полиции, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

    Ранее полиция Алматы провела проверку после скандальной истории другого рэпера — De Lacure.

    Регионы Казахстана Полиция Избиение Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор