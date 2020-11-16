Казахстанское зерно пользуется повышенным спросом - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О главных трендах в области экспорта зерна и муки в новом маркетинговом году сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

По данным Комитета госудаственных доходов Министерства финансов РК и АО «КТЖ» за 4 месяца 2020-2021 маркетингового года (1 июля 2020 года – 30 июня 2021 года) Казахстан экспортировал 2 млн 734 тысячи тонн зерновых и муки в зерновом эквиваленте . В том числе 1 млн 934 тысячи тонн пшеницы и 701 тысячу тонн муки в зерновом эквиваленте.

Для сравнения: в прошлом маркетинговом году за первые 4 месяца из Казахстана было вывезено около 2 млн 617 тысяч тонн (-4%) зерна и муки, в том числе 1 млн 624 тысячи тонн пшеницы (-16%) и 628 тысяч тонн муки в зерновом эквиваленте (-10%).

Экспорт других зерновых (ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, просо и т.д.) за 4 месяца 2020-2021 маркетингового года составил 98 тысяч тонн, в том числе 76 тысяч тонн ячменя, который импортировал Иран.

Большая часть пшеницы и пшеничной муки в этом году, как и прежде, реализована в страны Центральной Азии: 1 млн 293 тысячи отгрузили в Узбекистан, 406 тысяч тонн – в Таджикистан. Объемы продаж в Кыргызстан и Туркменистан намного скромнее – 38 и 11 тысяч тонн соответственно. В Афганистан с 1 июля этого года вывезено уже около 593 тысячи тонн, в Китай – 194 тысячи тонн.

В последние годы также отмечалось снижение продаж зерна и муки в Грузию, которая до 2014 года входила в число приоритетных рынков. В прошлом маркетинговом году Казахстан продал в эту страну всего 2,6 тысячи тонн зерна и муки, а в новом отгрузок в Грузию не было совсем.

Также отмечается закономерность снижения интереса ряда стран к казахстанской муке. Так, Узбекистан, являющийся крупнейшим импортером казахстанской продукции, в 2011/2012 маркетинговом году закупил 1,3 млн тонн муки, в 2015/2016 м.г. – 843 тысячи тонн, в 2019/2020 м.г. – 345 тысяч, а за 4 месяца 2020/2021 м.г. – всего 103 тысячи тонн.

Исключение составляют Афганистан и Китай, которые в последние годы только наращивали объемы импорта казахстанской муки.

Определенный интерес участников рынка традиционно вызывает информация об объемах транзита зерна и муки через Казахстан.

В июле 2020 года через территорию нашей республики в другие страны провезли 17,4 тысячи тонн зерна, в августе – 32,8 тысячи тонн, в сентябре – 25,5 тысяч тонн, в октябре – около 25 тысяч тонн. Наибольший объем груза получил Кыргызстан – почти 42 тысячи тонн.

Динамика транзита муки пшеничной: 9,6 тысячи тонн в июле, 11 тысяч – в августе, 8 тысяч – в сентябре, 12 тысяч – в октябре. Большая часть грузов предназначалась Афганистану – 48 тысяч тонн.

Общий транзит зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 160 тысяч тонн.

При этом импорт зерна в Казахстан из РФ превысил 166 тысяч тонн.

Напомним, 3 ноября 2020 года на 32-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Европы Сапархан Омаров отметил, что в «несмотря на пандемию коронавируса, локдаун и связанные с этим ограничения, Казахстан продолжал активно поставлять продовольствие в соседние страны. За 8 месяцев этого года только странам ШОС отправлено продовольствие на 1,3 млрд долларов. А в прошлом году за счет экспорта пшеницы и муки Казахстан накормил более 45 млн жителей Земли».

Министр также подчеркнул, что республика продолжит наращивать производство сельхозпродукции и продуктов питания с учетом роста спроса в соседних странах. При этом важное значение будут иметь не только количественные показатели, но и качество продукции. В частности, Казахстан имеет широкие возможности для развития органического сельского хозяйства.

По официальным данным Еврокомиссии, по объемам экспорта страна находится на 9-м месте среди 123 стран, поставляющих органическую агропродовольственную продукцию в ЕС. А по продажам органической пшеницы и семян масличного льна республика входит в число абсолютных лидеров.