Казахстанское кино показывают в Афинах

Мероприятие организовано Посольством Казахстана в Греции. В рамках первого дня мероприятия была представлена историческая эпопея «Томирис», повествующая о легендарной сакской царице, ставшей символом силы и независимости.

С приветственными словами на церемонии выступили Посол Казахстана Тимур Султангожин, директор Департамента международного сотрудничества министерства культуры Греции Джордж Каланзис, а также представитель АО «Казахфильм» Куляш Жумаханова.

Фото: посольство РК в Греции

Они подчеркнули важность культурного обмена как неотъемлемой составляющей двустороннего сотрудничества, способствующего укреплению взаимопонимания и дружеских связей между народами Казахстана и Греции.

Фото: посольство РК в Греции

Фестиваль продлится до 28 мая. В течение трёх дней афинской публике будут представлены знаковые казахстанские киноленты, отражающие богатство культурного наследия и современные достижения отечественного кинематографа. Среди них — фильм «Дос-Мукасан», посвящённый легендарному казахстанскому вокально-инструментальному ансамблю, а также классическая лента «Меня зовут Кожа», ставшая культовой для нескольких поколений зрителей.

Фото: посольство РК в Греции

Открытие фестиваля сопровождалось активными дискуссиями с участием известного актёра фильма «Томирис» Адиля Ахметова, режиссёра картины «Дос-Мукасан» Айдына Сахамана, представителей греческого кинематографического сообщества, студентов, СМИ, дипломатических, бизнес и общественных кругов, а также бывших граждан Казахстана, ныне проживающих в Греции.

Фото: посольство РК в Греции

Фестиваль вызвал большой интерес со стороны греческой общественности и стал ярким событием культурной жизни Афин, подтвердив актуальность и востребованность совместных культурных инициатив между Казахстаном и Грецией.

Ранее мы писали, что «Казахфильм» вышел на самоокупаемость впервые за семь лет.