«Казахфильм» вышел на самоокупаемость впервые за семь лет
В этом году на деятельность киностудии «Казахфильм» из бюджета выделено 926,7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
— За последние два года ведется активная модернизация киностудии. Благодаря росту доходов и оптимизации расходов, в 2024 году «Казахфильм» впервые за 7 лет стал самоокупаемым. Впервые за 15 лет начаты косметические ремонтные работы на киностудии — за счёт привлечённых спонсоров, — сообщил на пресс-конференции руководитель управления кинематографии Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Гани Муратов.
По его словам, с прошлого года киностудия получает государственную поддержку по нескольким направлениям:
- дистрибуция и тиражирование фильмов;
- цифровая реставрация фильмов золотой коллекции;
- проведение Дней казахского кино за рубежом;
- обеспечение деятельности творческого объединения «Казаханимация».
— В 2024 году киностудии выделено 903,2 млн тенге, в 2025 году предусмотрено 926,7 млн тенге, — добавил представитель министерства.
Ранее Министерство культуры и информации РК прокомментировало публичную критику в адрес руководства киностудии «Казахфильм» и изложило свою официальную позицию в ответ на запрос агентства Kazinform.