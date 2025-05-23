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    17:51, 23 Май 2025 | GMT +5

    «Казахфильм» вышел на самоокупаемость впервые за семь лет

    В этом году на деятельность киностудии «Казахфильм» из бюджета выделено 926,7 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахфильм
    Фото: Казахфильм

    — За последние два года ведется активная модернизация киностудии. Благодаря росту доходов и оптимизации расходов, в 2024 году «Казахфильм» впервые за 7 лет стал самоокупаемым. Впервые за 15 лет начаты косметические ремонтные работы на киностудии — за счёт привлечённых спонсоров, — сообщил на пресс-конференции руководитель управления кинематографии Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Гани Муратов.

    По его словам, с прошлого года киностудия получает государственную поддержку по нескольким направлениям:

    • дистрибуция и тиражирование фильмов;
    • цифровая реставрация фильмов золотой коллекции;
    • проведение Дней казахского кино за рубежом;
    • обеспечение деятельности творческого объединения «Казаханимация».

    — В 2024 году киностудии выделено 903,2 млн тенге, в 2025 году предусмотрено 926,7 млн тенге, — добавил представитель министерства.

    Ранее Министерство культуры и информации РК прокомментировало публичную критику в адрес руководства киностудии «Казахфильм» и изложило свою официальную позицию в ответ на запрос агентства Kazinform.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Новости кино Казахфильм Финансы и бюджет
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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