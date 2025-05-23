«Казахфильм» вышел на самоокупаемость впервые за семь лет

— За последние два года ведется активная модернизация киностудии. Благодаря росту доходов и оптимизации расходов, в 2024 году «Казахфильм» впервые за 7 лет стал самоокупаемым. Впервые за 15 лет начаты косметические ремонтные работы на киностудии — за счёт привлечённых спонсоров, — сообщил на пресс-конференции руководитель управления кинематографии Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Гани Муратов.

По его словам, с прошлого года киностудия получает государственную поддержку по нескольким направлениям:

дистрибуция и тиражирование фильмов;

цифровая реставрация фильмов золотой коллекции;

проведение Дней казахского кино за рубежом;

обеспечение деятельности творческого объединения «Казаханимация».

— В 2024 году киностудии выделено 903,2 млн тенге, в 2025 году предусмотрено 926,7 млн тенге, — добавил представитель министерства.

Ранее Министерство культуры и информации РК прокомментировало публичную критику в адрес руководства киностудии «Казахфильм» и изложило свою официальную позицию в ответ на запрос агентства Kazinform.