Минкультуры: вопрос о смене руководителя «Казахфильма» не рассматривается

— На сегодняшний день обязанности председателя правления АО «Национальная киностудия „Казахфильм“ имени Шакена Айманова» временно возложены на заместителя руководителя А. О. Омарова. Вопрос о смене руководства киностудии на уровне министерства в настоящее время не рассматривается, — говорится в официальном ответе ведомства.

Ранее министр культуры и информации Аида Балаева обозначила основные критерии, которым должен соответствовать руководитель «Казахфильма». В числе первоочередных задач — развитие киностудии как современного и открытого культурного пространства.

Кроме того, недавно стало известно, что министерство ведет активную работу по поиску инвестора, который мог бы содействовать в превращении киностудии в полноценный центр семейного досуга.

— Мы хотим, чтобы на территории «Казахфильма» появились частный кинотеатр, крытый летний кинозал, музей киностудии, тематические магазины и другие инфраструктурные объекты, — отметила Аида Балаева.

Министр также подчеркнула, что земельный участок, принадлежащий «Казахфильму», не подлежит продаже и не будет передан в пользование третьим лицам. Он будет использоваться исключительно для развития киностудии и реализации культурных проектов на ее базе.

Ранее сообщалось, что «Казаханимацию» планируют отделить от «Казахфильма».