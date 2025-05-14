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    12:19, 14 Май 2025 | GMT +5

    Минкультуры: вопрос о смене руководителя «Казахфильма» не рассматривается

    Министерство культуры и информации РК прокомментировало публичную критику в адрес руководства киностудии «Казахфильм» и изложило свою официальную позицию в ответ на запрос агентства Kazinform.

    Казахфильм Қазақфильм
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — На сегодняшний день обязанности председателя правления АО «Национальная киностудия „Казахфильм“ имени Шакена Айманова» временно возложены на заместителя руководителя А. О. Омарова. Вопрос о смене руководства киностудии на уровне министерства в настоящее время не рассматривается, — говорится в официальном ответе ведомства.

    Ранее министр культуры и информации Аида Балаева обозначила основные критерии, которым должен соответствовать руководитель «Казахфильма». В числе первоочередных задач — развитие киностудии как современного и открытого культурного пространства.

    Кроме того, недавно стало известно, что министерство ведет активную работу по поиску инвестора, который мог бы содействовать в превращении киностудии в полноценный центр семейного досуга.

    — Мы хотим, чтобы на территории «Казахфильма» появились частный кинотеатр, крытый летний кинозал, музей киностудии, тематические магазины и другие инфраструктурные объекты, — отметила Аида Балаева.

    Министр также подчеркнула, что земельный участок, принадлежащий «Казахфильму», не подлежит продаже и не будет передан в пользование третьим лицам. Он будет использоваться исключительно для развития киностудии и реализации культурных проектов на ее базе.

    Ранее сообщалось, что «Казаханимацию» планируют отделить от «Казахфильма».

     

    Теги:
    Культура Аида Балаева Минкультуры и информации Новости кино Казахфильм Казахское кино
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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