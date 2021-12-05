Казахстанское кино покажут во Франции, Бельгии и Люксембурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третий выпуск Фестиваля казахстанского кино расширяет свои границы и в этом году будет проводиться не только во Франции. Как и предыдущие выпуски, основные показы фестиваля будут проводиться в Париже, а также в Страсбурге, Брюсселе (Бельгия) и Люксембурге (Люксембург) с 9 по 16 декабря 2021. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Французской Ассоциации Казахстанского кино.

Третий выпуск Фестиваля казахстанского кино во Франции пройдет в гибридном формате в присутствии посла кинофестиваля Самал Еслямовой – известной казахстанской актрисы, обладательницы «Золотой пальмовой ветви» 71-го Каннского фестиваля, лауреата российской премии «Ника» и приза Азиатской киноакадемии в номинации «Лучшая женская роль» за роль в картине «Айка» и с участием Сергея Дворцевого, почетного президента фестиваля, российско-казахстанского режиссёра, обладателя приза Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за фильм «Тюльпан» (2008), члена американской киноакадемии.

Впервые в рамках кинофестиваля пройдет бизнес-площадка с участием продюсеров, дистрибьюторов, представителей кинофондов, направленная на укрепление партнерских отношений в сфере совместного кинопроизводства между Казахстаном и Францией.

Также впервые в этом году Фестиваль стал партнёром фестиваля студенческих фильмов и фильмов молодых режиссеров «Бастау» (Алматы). Фильм-победитель кинофестиваля «Бастау» будет показан в рамках кинофестиваля в Париже.

9 декабря в 18.30 в Мэрии Парижа фестиваль торжественно откроется историческим блокбастером «Томирис» режиссера Акана Сатаева. Программа фестиваля включает также серию специальных показов, посвященных современному кино Казахстана:

- Мировая премьера фильма «Уроки казахского» режиссера Ермека Шинарбаева – знаменитого казахстанского режиссёра и продюсера, победителя множества международных кинофестивалей, обладателя таких призов, как «Золотой Лев» международного кинофестиваля в Локарно за фильм «Место на серой треуголке», специальный приз жюри на международном фестивале в Сан-Себастьяне за фильм «Слабое сердце»;

- Премьерный показ нового документального фильма «Алла – Восточная жемчужина Диор» режиссера Берлина Иришева (лауреат международных фестивалей документального кино);

- Специальный показ фильма «Желтая кошка» молодого казахстанского режиссера Адильхана Ержанова (участник Венецианского МКФ 2020 года и кандидат на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, 2021);

- Короткометражный фильм «История цивилизации» режиссера Жаннат Алшановой (обладатель Серебряного Льва на кинофестивале в Локарно);

- Показ казахско-японского фильма «Конокрады. Дороги времени» режиссера Ерлана Нурмухамедова (Казахстан) и Лизы Такеба (Япония) (фильм-открытие на Международном кинофестивале в Бусане).

В рамках кинофестиваля пройдёт вечер памяти выдающегося казахстанского кинорежиссера Сатыбалды Нарымбетова с показом его картины «Аманат» (кандидат на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», 2016). Этот фильм станет закрытием фестиваля.

Вместе с тем, в онлайн-формате на сайте фестиваля www.festivalfilmkazakhstan.com состоятся ретроспективные показы фильмов «Жамбыл» режиссера Ефима Дзигана и анимационный фильм «Культегин» режиссера Адая Абельдинова.

Французская Ассоциация Казахстанского кино, состоящая из профессионалов казахстанского и мирового кино, занимается продвижением казахстанского кинематографа во Франции и других франкоязычных странах. Ассоциация организует показы художественных и документальных фильмов, помогает в поиске дистрибьюторов в Европе, способствует обмену опытом, а также содействует в развитии совместного производства фильмов с Казахстаном.

Третий выпуск Фестиваля казахстанского кино приурочен к празднованию 30-летия независимости Республики Казахстан и организуется Французской Ассоциацией Казахстанского кино под патронажем Мэрии Парижа, при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Посольства Республики Казахстан во Франции, Посольства Французской Республики в Казахстане, Посольства Республики Казахстан в Бельгии, Генерального Консульства Республики Казахстан в Страсбурге, Ассоциации Казахстанцев во Франции, Евразийской Энергетической Группы.

Отмечается, что по причине санитарной обстановки, все участники кинофестиваля перед показами должны предоставить санитарный паспорт или отрицательный результат теста на COVID.