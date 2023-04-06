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Казахстанско-турецкие отношения поднялись на уровень стратегического партнерства – посол

Еламан Турысбеков
6 Апреля 2023, 17:15
Казахстанско-турецкие отношения поднялись на уровень стратегического партнерства – посол Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу после церемонии вручения верительных грамот Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в Акорде рассказал об отношениях двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы еще раз подтверждаем, что сотрудничество между нашими республиками будет укрепляться и в течение моей работы в Казахстане я приложу все усилия, чтобы укрепить наши двусторонние отношения», - сказал Мустафа Капуджу.

Он напомнил, что Турция является государством, которое одним из первых признал независимость Казахстана.

«Сотрудничество в течение 31 года укрепляет наши двусторонние отношения и недавний документ, подписанный между нашими республиками, возвысит уровень наших отношений до уровня стратегического партнерства. Я уверен в том, что сотрудничество двух государств будет развиваться быстрыми темпами, потому что мы два народа, который имеет общий язык, культуру. Мы стремимся создать общую территорию безопасности. Также хочу выразить огромное уважение господину Президенту и народу Казахстана», - заявил посол.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств.


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