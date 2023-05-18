Казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол состоится в Сиане с участием Президента РК

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Сиане с участием Президента Касым-Жомарта Токаева состоится казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии примут участие SNPC, CITIC, SPIC, Sinopec, Asian Infrastructure Investment Bank, POWERCHINA, GENERTEC, COFCO, XCMG, JD Group, Sun Seven Star Investment Group, Xian Aiju Grain and Oil Industrial Group, Great Wall Motors, Chery, Huawei Technologies, Changan International Сorporation. И это не полный список китайских компаний, которым будут презентованы инвестиционные возможности в Казахстане, отмечают в пресс-службе Акорды.

Как сообщалось ранее, 17 мая Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин. По прибытии в Китай Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон, а также отметил, что Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов.

В рамках государственного визита был подписан ряд документов в сфере транспорта, сельского хозяйства, торгово-экономического сотрудничества и культурных взаимоотношений, а также соглашения об установлении побратимских связей между г.Шымкент Республики Казахстан и г.Сиань Китайской Народной Республики, между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики.