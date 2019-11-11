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Казахстанско-китайский фильм Композитор» получил сразу четыре награды Golden Screen Awards-2019

11 Ноября 2019 14:00
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Казахстанско-китайский фильм Композитор» получил сразу четыре награды Golden Screen Awards-2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый казахстанско-китайский совместный фильм «Композитор» получил сразу четыре награды на ежегодной премии Golden Screen Awards в Лос-Анджелесе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм».

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  • Художественная лента, над созданием которой работали киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова (по заказу Министерства культуры и спорта РК) и китайские компании Shineworks Pictures и China film coproduction corporation, была удостоена премий: «Лучшая ко-продукция», «Лучшая женская роль» (актриса Аружан Джазильбекова), «Лучшая мужская роль» (актер Ху Чжунь) и «Лучшая музыка».

    « Я очень счастлива! Спасибо «Казахфильму» и всей нашей съемочной группе» , - написала на своей странице в Instagram казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, которая лично представляла фильм американской публике.

    Напомним, фильм «Композитор», вышедший в казахстанский прокат в начале июня текущего года, рассказывает о жизни и творчестве китайского композитора Си Синхая, который в годы ВОВ жил в Алма-Ате в семье известного казахского композитора Бахытжана Байкадамова.

    Мировая премьера фильма «Композитор» состоялась в апреле этого года в рамках конкурсной программы IX Пекинского Международного кинофестиваля (The 9th Beijing International Film Festival). Картина также была показана на XXII Шанхайском международном кинофестивале, где была удостоена двух наград – премии от китайского телеканала CCTV-6 в категории «Лучший новый актер» (юная казахстанская актриса Дильназ Нурсеит) и почетной премии от организационного комитета кинофестиваля.

    Премия Golden Screen Awards организована в 2016 году Ассоциацией художественных фильмов (MPA), Китайской корпорацией совместного производства фильмов (CFCC), Американской выставкой киноиндустрии и телевидения (UCFTI) и киноизданием Hollywood Reporter.

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Ключевые слова: Культура,
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