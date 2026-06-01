Казахстанско-китайские консультации по вопросам безопасности состоялись в Астане

В Астане состоялись казахстанско-китайские консультации по вопросам безопасности под председательством секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Гизата Нурдаулетова и члена политбюро, секретаря Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии КНР Чэнь Вэньцина, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе мероприятия, прошедшего с участием руководителей правоохранительных и специальных органов, был рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам международной и региональной безопасности, координации в рамках международных и региональных структур, включая ООН, ШОС, СВМДА и формат «Центральная Азия — Китай».

Отмечена необходимость консолидации совместных усилий в сфере борьбы с трансграничной преступностью, противодействия международному терроризму, экстремизму и сепаратизму.

Стороны сошлись во мнении о важности развития на системной основе диалога в сфере безопасности, в том числе укрепления взаимодействия между силовыми ведомствами двух стран, в целях противостояния современным вызовам и угрозам, создания благоприятных условий для поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.

Ранее секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов принял участие в третьей встрече секретарей советов безопасности в формате «Центральная Азия — Россия».