Казахстанско-германское сотрудничество: акцент на инвестиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Германские инвесторы дали высокую оценку инвестиционному потенциалу Казахстана и договорились разработать дорожную карту по наращиванию казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества, а также создать перечень совместных стратегических проектов. Таковы итоги визита главы МИД РК в Берлин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В рамках своего первого официального визита в ФРГ министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов провел Казахстанско-германский деловой круглый стол, в котором приняли участие руководство Восточного комитета германской экономики и 20 крупных германских компаний, общая капитализация которых превышает 180 млрд. долларов, в том числе такие транснациональные компании как Linde Group, GEA Group, Deutsche Post, Knorr-Bremse AG, CLAAS KGaA mbH, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Deichmann SE, LEMKEN GmbH & Co. KG, а также Tönnies Holding ApS & Co. KG, Böhmer GmbH и т.д.

Участники круглого стола провели двусторонние переговоры, обсудили инвестиционный климат страны, опыт работы в Казахстане и наметили дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере машиностроения, агропромышленного комплекса, нефтегазохимии, строительства, транспорта, легкой промышленности и др.

Глава МИД Казахстана подробно рассказал о ключевых направлениях развития казахстанской экономики. Германскому бизнесу было предложено принять активное участие в реализации программ индустриализации, цифровизации, экономики «простых вещей», создании базы «зеленой экономики», работе Международного финансового центра «Астана».

Дальнейшему наращиванию инвестиционного сотрудничества способствует наработанная инфраструктура развития деловых связей, в том числе Межправительственная рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-германский деловой совет, Берлинский Евразийский клуб и т.д. Важную роль играет подписанное в рамках визита Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в Берлин в феврале 2012 года Соглашение о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах.

В ходе обсуждения заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» Рустам Исатаев подробно остановился на инвестиционных возможностях для германских компаний в Казахстане, перспективах роста и мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности. Он отметил, что уже сегодня ведутся интенсивные переговоры с пятью компаниями, выражающими заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в нашей стране.

Спикеры с германской стороны поделились опытом работы в Казахстане, высоко отметив преимущества доступа на близлежащие рынки ЕАЭС, Китая, Ближнего Востока, Центральной Азии и широкие возможности для расширения бизнеса и инвестиций. Особый интерес германский бизнес проявил к агропромышленному комплексу Казахстана от животноводства и пищевой промышленности до сельскохозяйственного машиностроения, производства льняного масла и минеральных удобрений.

Председатель Наблюдательного совета компании «CLAAS KGaA mbH», заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер отметила положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества: «Казахстан на сегодняшний день является важнейшим партнером в Центральной Азии. С закреплением новых функций за МИД Казахстана наше сотрудничество заметно набирает новые обороты. Сегодняшняя встреча с министром иностранных дел убедительно это продемонстрировала».

Вице-президент компании «Deutsche Post International» Юрген Ломейер рассказал о позитивных тенденциях развития транспортно-логистического потенциала Казахстана, отметив, что за последние 5 лет значительно увеличился объем грузоперевозок по территории Казахстана как из Китая в Европу, так и в обратном направлении.

Стороны договорились разработать дорожную карту по наращиванию казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества и создать перечень совместных стратегических проектов.

В казахстанскую делегацию вошли первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов, руководство АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «Kazakh Invest», АО «НУХ «КазАгро», АО «Казгеология», АО «БРК-Лизинг», АО «Агромашхолдинг» и другие представители деловых кругов Казахстана.