Казахстанский завод поставляет минеральные удобрения в 20 стран

Производственную мощность увеличили на заводе минеральных удобрений в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Как заявили на предприятии, в год там могут выпускать 1 млн тонн продукции. Увеличили объем за счет масштабной реконструкции цехов и установки современного оборудования. Качество соответствует международным стандартам.

Продукция пользуется спросом как у казахстанских сельхозтоваропроизводителей, так и у покупателей из-за рубежа.

Завод минеральных удобрений – один из старейших в регионе. Трудятся здесь более 1500 человек. С начала года на предприятии произвели уже около 450 тысяч тонн продукции – это больше, чем за весь прошлый год. Продукция завода занимает лидирующие позиции не только на отечественном рынке. Готовые минеральные удобрения экспортируют примерно в 20 стран мира.

«Основными нашими потребителями являются страны ближнего и дальнего зарубежья. Ближние – это, в принципе, вся Центральная Азия. В Европу поставки ведутся. В Россию также немало поставляем. Миллион тонн рассчитывался, потому что это внутренние потребности Казахстана. Сколько заявок есть по Казахстану, их закрываем в первую очередь. В последующем уже остатки, примерно до 70% - у нас экспорт», - рассказывает директор Таразского филиала ТОО «Казфосфат» — завода «Минеральные удобрения» Альберт Юн.

На экспорт продукция завода вышла благодаря тому, что цеха реконструировали и оснастили новейшим оборудованием: установили новые дробилки и современную систему управления. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в этом – производительность минеральных удобрений выросла на 145%, а кормовых добавок – на 76%. В планах завода - выпускать новые виды продукции.

«Можем выпустить азотные удобрения, фосфорные удобрения и сульфоаммофос – новые виды продукции. Опытно-промышленные испытания провели, получили положительные результаты. Готовим на следующий год планы по увеличению и постоянному производству этих новых видов удобрений», - говорит начальник производственно-технического отдела Агадил Байузаков.

В этом году фермеры региона подали заявку на минеральные удобрения. Им необходимо свыше 54 тысяч тонн.

«На 83% они получили. Соответственно, сейчас на осенние работы будут получать. Субсидировали около 700 крестьянских хозяйств, они получили 1 млрд 71 млн тенге. Дополнительно сейчас от 900 крестьянских хозяйств к нам поступили заявки на сумму свыше 1 млрд 400 млн тенге», - сообщает замруководителя областного управления сельского хозяйства Шакир Момынкулов.

По данным управления сельского хозяйства, в области субсидируют 700 видов минеральных удобрений. При покупке государство покрывает половину затрат фермеров.