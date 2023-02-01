Казахстанский вуз получит британский стандарт качества высшего образования

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Глава британской делегации, торговый посланник Премьер-министра Баронесса Николсон отметила, что один из сильнейших вузов Казахстана КАЗГЮУ подписывает важный контракт с QAA, передает МИА «Казинформ».

«Аккредитация QAA станет важным показателем соответствия вузов Казахстана британским стандартам качества», - подчеркнул министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Сегодня в Лондоне, в рамках участия на 9-м заседании Казахстанско-британской Межправительственной комиссии, председатель правления КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева Талгат Нарикбаев и руководитель по международным и профессиональным услугам британского аккредитационного агентства QAA Эдуардо Рамос подписали важное международное соглашение по оценке качества в сфере высшего образования.

Ранее университет получил институциональную аккредитацию европейского независимого агентства FIBАА.

«Данное партнерство приведет к получению британского (международного) знака качества», - отметил Талгат Нарикбаев.

В ходе визита в Соединенное Королевство делегация КАЗГЮУ планирует встречи с руководством Центра исламских исследований Оксфордского университета, факультета права и подразделения по образовательным партнерствам Кембриджского университета, а также ряда ведущих британских вузов.

В Университете имени М.Нарикбаева обучаются свыше 5000 казахстанских и иностранных студентов по более чем 40 образовательным программам, получившим признание международных рейтинговых агентств. Преподавательско-профессорский состав университета представлен выпускниками ведущих вузов мира, именитыми учеными и молодыми исследователями как Казахстана, так ближнего и дальнего зарубежья.