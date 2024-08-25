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    11:45, 25 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанский воин-десантник завоевал золото на ЧМ по гиревому спорту

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    В Кыргызстане на мировом первенстве по гиревому виду спорта чемпионом стал военнослужащий десантно-штурмовых войск младший сержант Ержан Толеубаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны К.

    Чемпионат мира среди подростков, молодежи, взрослых и ветеранов проходит в г. Чолпон-Ата. В нем принимают участие более 350 спортсменов из 13 стран мира.

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    Ержан Толеубаев одержал победу в весовой категории до 68 кг. На втором месте представитель России, на третьем – спортсмен из Узбекистана.

    Следует отметить, что это уже второе «золото» спортсмена на подобного уровня состязаниях.

    Ранее сообщалось, что на полигоне «Коктал» области Жетісу проходят совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран-2024» с участием казахстанских десантников и военнослужащих Азербайджанской армии.

    Теги:
    Военные спортсмены Казахстана Армия Минобороны РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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