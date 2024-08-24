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    09:02, 24 Август 2024 | GMT +6

    «Алтын кыран-2024»: проходят совместные учения военнослужащих Казахстана и Азербайджана

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    На полигоне «Коктал» области Жетісу проходят совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран-2024» с участием казахстанских десантников и военнослужащих Азербайджанской армии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    Командиры сводных отрядов получили боевое распоряжение, доложили штабу руководства о принятом решении и приступили к выполнению разведывательных задач. Оба отряда состоят из равного количества военнослужащих обеих стран. Уже на второй день учений они показали высокий уровень боевого слаживания, которому не препятствует даже языковой барьер.

    – Первым отрядом командует офицер из Казахстана, вторым – представитель Азербайджана. У военнослужащих обеих стран есть опыт ведения разведывательных действий в горных условиях. На этих учениях мы ставим перед собой цель поделиться своим и перенять опыт военнослужащих дружественного государства. И эффективнее всего это происходит, когда офицеры и сержанты стоят плечом к плечу в едином строю, едят за одним столом и выполняют единую боевую задачу, – прокомментировал заместитель руководителя учений полковник Агзам Берденов.

    Ранним утром разведчики выдвинулись на 25-километровый траверс, в ходе которого им предстоит отработать налет на лагерь противника, засаду на колонну с автомобильной техникой и осуществить поиск базового лагеря незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в горах.

    Проводимые учения направлены на повышение уровня практических навыков личного состава разведподразделений, апробацию алгоритма действий сводных разведорганов при обнаружении цели и ее идентификации, а также совершенствование навыков по применению средств маскировки и ориентирования в горно-пустынной местности.

     

     

    Теги:
    Учения Вооруженных сил Армия Минобороны РК Азербайджан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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