Казахстанский военнослужащий стал лучшим молодым ученым СНГ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась научная международная конференция и презентация третьего номера международной книжной коллекции ученых Содружества Независимых Государств «Лучший молодой ученый – 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Дипломом первой степени и медалью «Лучший молодой ученый СНГ – 2021» награжден офицер департамента военного образования и науки Министерства обороны Казахстана капитан Даурен Касенов.

Его конкурсная работа связана с решением проблемы обледенения беспилотных летательных аппаратов в условиях резко континентального климата Казахстана.

Капитан Даурен Касенов является автором более 30 научных статей, опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, соавтором трех книжных изданий, владельцем четырех свидетельств о государственной регистрации прав на объект авторского права и одного патента на полезную модель.

В текущем году в составе научно-исследовательской группы Национального университета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы он участвовал в прикладных научных исследованиях по созданию отечественного беспилотного летательного аппарата «Шағала».

В своей деятельности военнослужащий руководствуется девизом: «Невозможное сегодня станет возможным завтра». Это слова основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, предвидевшего запуск ракет, искусственных спутников, орбитальных станций и выход человека в открытый космос задолго до того, как это стало реальностью.