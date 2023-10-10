Казахстанский ученый разработала препарат, повышающий урожайность овощей

Старший научный сотрудник Казахского национального женского педагогического университета Акбота Куандыкова синтезировала новый препарат, повышающий урожайность овощей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннауки РК.

Изобретение молодого ученого получила патент Национального института интеллектуальной собственности РК.

Препарат был получен на основе новых фосфорных органических соединений. По словам Акботы Куандыковой, он позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции, а именно овощей.

Синтез был произведен молодым ученым с использованием микроволновых лучей. Препарат прошел испытания в полевых и лабораторных условиях.