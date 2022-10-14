14 Октября 2022, 12:46

Казахстанский тяжелоатлет Асылжан Бектай стал чемпионом Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский штангист Асылжан Бектай выиграл чемпионат Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он одержал победу в весовой категории до 89 кг. В сумме двоеборья Асылжан Бектай поднял 362 (165+197) кг.

Вторым стал Эмиль Молдодосов (Кыргызстан) - 361 (166+195) кг. Масуд Чатраей (Иран) занял третье место - 358 (162+196) кг.

Ранее казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло завоевала золотую медаль, Арли Чонтей и Арай Нурлыбекова стали серебряными призерами турнира.

Фото: instagram.com/bwf.bh