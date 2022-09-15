Казахстанский теннисист Жукаев пробился в четвертьфинал Челленджера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле на турнире серии «Челленджер» казахстанец Бейбит Жукаев (357 АТР) во втором круге уверенно обыграл испанца Николоса Альвареса Варону, занимающего 234-ю строчку в мировом рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1. Игра длилась час с небольшим. На счету у Бейбита четыре эйса и три реализованных брейка из четырех.

В четвертьфинале казахстанцу предстоит сразиться с Раду Алботом из Молдовы (108 АТР). Жукаев - воспитанник теннисной школы города Актау - начал свой путь на турнире с квалификационного раунда.





















Фото: ktf.kz