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    19:50, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист Жукаев пробился в четвертьфинал Челленджера

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле на турнире серии «Челленджер» казахстанец Бейбит Жукаев (357 АТР) во втором круге уверенно обыграл испанца Николоса Альвареса Варону, занимающего 234-ю строчку в мировом рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Матч завершился со счетом 6:4, 6:1. Игра длилась час с небольшим. На счету у Бейбита четыре эйса и три реализованных брейка из четырех.

    В четвертьфинале казахстанцу предстоит сразиться с Раду Алботом из Молдовы (108 АТР). Жукаев - воспитанник теннисной школы города Актау - начал свой путь на турнире с квалификационного раунда.







    Фото: ktf.kz


    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
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