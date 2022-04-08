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    07:31, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Марракеше

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев стал полуфиналистом турнира ATP в Марракеше (Марокко) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В четвертьфинале Голубев в паре с французом Фабрисом Мартеном победил марокканский дуэт Эллиот Беншетрит / Ламин Уахаб — 6:3, 7:6. В полуфинале соперниками Голубева и Мартена будут итальянский теннисист Андреа Вавассори и поляк Ян Зелиньски.

    В рейтинге ATP в парном разряде Андрей Голубев 24-е место, а Фабрис Мартен — 43-е. Что касается их будущих оппонентов, то Андреа Вавассори в парном рейтинге 74-й, а Ян Зелиньски — 71-й. Призовой фонд турнира в Марракеше составляет 597 900 евро.

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