Казахстанский теннисист вышел в полуфинал турнира в Марракеше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев стал полуфиналистом турнира ATP в Марракеше (Марокко) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале Голубев в паре с французом Фабрисом Мартеном победил марокканский дуэт Эллиот Беншетрит / Ламин Уахаб — 6:3, 7:6. В полуфинале соперниками Голубева и Мартена будут итальянский теннисист Андреа Вавассори и поляк Ян Зелиньски.

В рейтинге ATP в парном разряде Андрей Голубев 24-е место, а Фабрис Мартен — 43-е. Что касается их будущих оппонентов, то Андреа Вавассори в парном рейтинге 74-й, а Ян Зелиньски — 71-й. Призовой фонд турнира в Марракеше составляет 597 900 евро.