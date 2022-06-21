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Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Великобритании

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Июня 2022, 05:26
Казахстанский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов (60-е место в рейтинге ATP в парном разряде) вместе с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши (53-е) вышли в 1/4 финала турнира в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Недовесов и Куреши в двух сетах обыграли британский дуэт Джулиан Кэш (155-е) / Генри Паттен (156-е) — 6:4, 7:6. В четвертьфинале их соперником будет победитель матча Матве Мидделкоп (Нидерланды, 26-е) / Люк Сэвилл (Австралия, 72-е) — Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия, 12-е) — Роберт Фара (Колумбия, 12-е).


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