Казахстанский теннисист вышел в 1/8 финала турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (296-е место в рейтинге ATP) успешно стартовал на турнире в Литл-Рок (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге в одиночном разряде Кукушкин сыграл с американцем Майклом Чжэном (1379-е место) и одержал победу в двух сетах — 7:6, 6:3. Следующим соперником казахстанца станет победитель матча Теннис Сандгрен (США, 246-е место) — Юта Симидзу (Япония, 256-е место), которые встретятся между собой 31 мая.

Призовой фонд «челленджера» в Литл-Рок составляет 80 000 долларов. Победитель турнира заработает 10 840 долларов и получит 75 рейтинговых очков.





