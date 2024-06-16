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    16:16, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации турнира в Великобритании

    Бейбит Жукаев
    Фото: Sports.kz

    Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев (193-е место в рейтинге ATP) успешно стартовал на «челленджере» в Илкли (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В первом раунде квалификации Жукаев встретился с португальцем Жайме Фарией (177-е место) и обыграл его в трех сетах — 6:3, 6:7, 6:1. За выход в основную сетку турнира казахстанец поборется с бельгийцем Йорисом Де Лоре (190-е место).

    Призовой фонд турнира в Илкли составляет 148 625 евро. Победитель соревнований заработает 20 300 евро, а также получит 125 рейтинговых очков. Главным фаворитом является французский теннисист Юго Гастон (82-е место).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Великобритания Теннис
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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