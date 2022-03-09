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    09:51, 09 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанский теннисист удачно стартовал на «Челленджере» в Италии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов успешно стартовал в одиночном разряде мужского «Челленджера» на турнире в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче против хозяина немецкого теннисиста Эльмара Эюповича казахстанец в упорной встрече одержал победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 7:6, 6:2. Игра продлилась три часа и 21 минуту.

    Скатов не подал ни одной подачи навылет, допустил всего одну двойную ошибку, выиграл девять очков и пять геймов подряд.

    В мировом рейтинге ATP казахстанец располагается на 220 строчке.

    Стоит отметить, что благодаря этой победе 21-летний Скатов вышел в стадию 1/8 финала турнира.

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