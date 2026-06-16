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    Казахстанский теннисист Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции

    Представитель национальной сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Санжар Жубанов
    Фото: НОК РК

    Казахстанский спортсмен будет выступать за клуб «Samvet TTC» из города Самсун, который играет в турецкой Премьер-лиге и является серебряным призером чемпионата страны.

    Дебют Жубанова за новый клуб запланирован на ноябрь.

    Отметим, что ранее другой представитель Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев подписал контракт с французским клубом «Хеннебон».

    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор