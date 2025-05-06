16:25, 06 Май 2025 | GMT +5
Казахстанский теннисист пробился в основную сетку «Мастерса» в Италии
Представитель команды Казахстана по теннису Александр Шевченко одержал победу в финале квалификации Открытого чемпионата Италии в Риме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В двух сетах Шевченко обыграл венгра Мартона Фучовича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.
По ходу квалификации Шевченко также прошел Хуана Пабло Фиковича (Аргентина) — 6:4, 6:4.
Соперник Шевченко по первому кругу «Мастерса» определится позже.
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки поднялись в мировом командном рейтинге.