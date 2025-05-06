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    16:25, 06 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанский теннисист пробился в основную сетку «Мастерса» в Италии

    Представитель команды Казахстана по теннису Александр Шевченко одержал победу в финале квалификации Открытого чемпионата Италии в Риме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Представитель команды Казахстана по теннису
    Фото: НОК РК

    В двух сетах Шевченко обыграл венгра Мартона Фучовича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

    По ходу квалификации Шевченко также прошел Хуана Пабло Фиковича (Аргентина) — 6:4, 6:4.

    Соперник Шевченко по первому кругу «Мастерса» определится позже.

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки поднялись в мировом командном рейтинге.

    Теги:
    Спорт Италия спортсмены Казахстана Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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