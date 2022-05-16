16 Мая 2022 15:00

Казахстанский теннисист обновил личный рекорд в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович, второе место — у россиянина Даниила Медведева, третий — немецкий спортсмен Александр Зверев.

Единственный представитель Казахстана в топ-100 Александр Бублик остался 41-м. Михаил Кукушкин потерял две позиции — 165-й, Дмитрий Попко и Тимофей Скатов отыграли аналогичное количество отметок — 180-й и 191-й соответственно.

В рейтинге парного разряда лидером остался Джо Сэлисбери из Великобритании, второй — американец Раджив Рам, на третье место поднялся хорватский спортсмен Мате Павич.

Андрей Голубев стал выше на четыре позиции и занял 21-е место — это наивысшая позиция в парном рейтинге за карьеру казахстанца. Александр Недовесов остался 60-м, а Бублик поднялся с 66-й на 65-ю строку.