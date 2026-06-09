Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин назвал турнир, после которого завершит карьеру

38-летний теннисист Михаил Кукушкин, выступающий за сборную Казахстана с 2008 года, сообщил о завершении профессиональной карьеры в 2026 году, передает корреспондент Kazinform.

— Мой последний турнир состоится в октябре, на Almaty Open ATP 250. Честно говоря, мне сложно подобрать слова. Теннис был для меня не просто работой или спортом. Это была моя жизнь. С самого детства он научил меня мечтать, бороться, терпеть поражения, ценить победы и никогда не сдаваться, — сообщил Михаил Кукушкин.

Он выразил благодарность всем, кто его поддерживал в карьере — команде, тренерам, друзьям, партнерам и болельщикам.

— До октября у нас еще есть время. Еще несколько турниров, тренировок, эмоций и воспоминаний. И когда я выйду на свой последний матч, я сделаю это с тем же желанием бороться и наслаждаться игрой, с которым когда-то начинал свой путь маленьким мальчиком с большой мечтой, — заявил Михаил Кукушкин.

Ранее карьеру завершила казахстанская теннисистка Зарина Дияс.