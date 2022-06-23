23 Июня 2022 21:09

Казахстанский теннисист Кукушкин выиграл квалификацию Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин провел финальный матч в квалификации Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) одиночного разряда в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кукушкин в финальной встрече квалификации встретился с венгерским теннисистом Жомбором Пирошом и одержал победу в четырех сетах с общим счетом 7:6, 6:2, 4:6, 7:6. Встреча продлилась три часа и 35 минут.

Во время матча казахстанец исполнил пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку, выиграл 11 очков и четыре гейма подряд.

Таким образом, Кукушкин стал победителем квалификации Открытого чемпионата Великобритании и пробился в основную сетку турнира.



