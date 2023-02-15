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Казахстанский теннисист Карим Темирлан удерживает лидерство в азиатском рейтинге

15 Февраля 2023, 22:19
Казахстанский теннисист Карим Темирлан удерживает лидерство в азиатском рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Азиатская теннисная федерация (ATF) и Tennis Europe обновили текущий рейтинг игроков до 14 и 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В европейском рейтинге игроков до 14 лет Ярослав Пшеничный закрепился на 64-й строчке, Михаил Мищенко занимает 114-ю позицию, а Роберт Каминский стал 139-м. У девочек Ева Корышева поднялась на 59-е место, Томирис Нуржан – 173-я, Еркежан Жанатаева – 183-я.

В рейтинге ATF среди игроков до 16 лет Карим Темирлан продолжает удерживать лидерство. У девочек в ТОП-10 – сразу пять представительниц Казахстана: Сафина Сафиулина на втором месте, Ариана Гогулина – четвертая, Даная Амангажиева – седьмая, Полина Слепцова – восьмая, и Еркежан Жанатаева – девятая.


Фото: drmichellecleere.com


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