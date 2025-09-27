РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:49, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанский таеквондист удержал за собой первое место в мировом рейтинге

    Международная федерация таеквондо обновила мировой рейтинг, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Международная федерация таеквондо обновила мировой рейтинг.
    Фото: НОК

    Казахстанец Самирхон Абабакиров удержал за собой первую строчку топ-листа. Он находится на первой строчке в весе до 63 килограммов.

    Также в десятку лучших вошли ещё три представителя сборной Казахстана. Бейбарыс Каблан (свыше 87 килограммов) расположился на седьмой позиции.

    Батырхан Толеугали (до 80 килограммов) поднялся на восьмую строчку. Нодира Ахмедова (до 49 килограммов) расположилась на 10 строчке.

    Напомним, что Казахстан планирует принять чемпионат мира по таэквондо в 2027 году.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Таеквондо
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают