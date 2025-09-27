Казахстанский таеквондист удержал за собой первое место в мировом рейтинге

Казахстанец Самирхон Абабакиров удержал за собой первую строчку топ-листа. Он находится на первой строчке в весе до 63 килограммов.

Также в десятку лучших вошли ещё три представителя сборной Казахстана. Бейбарыс Каблан (свыше 87 килограммов) расположился на седьмой позиции.

Батырхан Толеугали (до 80 килограммов) поднялся на восьмую строчку. Нодира Ахмедова (до 49 килограммов) расположилась на 10 строчке.

Напомним, что Казахстан планирует принять чемпионат мира по таэквондо в 2027 году.