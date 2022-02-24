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Казахстанский супертяж отправил соперника в нокдаун
24 Февраля 2022 01:14
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СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурлан Сапарбай провел четвертьфинальный бой в весовой категории свыше 92 килограммов на международном турнире по боксу «Странджа» в Болгарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Соперником Сапарбай был испанец Аюб Гадфа. Во втором раунде казахстанский супертяж отправил своего оппонента в нокдаун, а в перерыве тренер испанца отказался продолжать бой – вероятно, он боялся за здоровье своего подопечного.
Таким образом, Нурлан Сапарбай вышел в полуфинал и уже гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль. Полуфинальный бой состоится 25 февраля.
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