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Казахстанский супертяж отправил соперника в нокдаун

24 Февраля 2022 01:14
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Казахстанский супертяж отправил соперника в нокдаун

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурлан Сапарбай провел четвертьфинальный бой в весовой категории свыше 92 килограммов на международном турнире по боксу «Странджа» в Болгарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Соперником Сапарбай был испанец Аюб Гадфа. Во втором раунде казахстанский супертяж отправил своего оппонента в нокдаун, а в перерыве тренер испанца отказался продолжать бой – вероятно, он боялся за здоровье своего подопечного.

Таким образом, Нурлан Сапарбай вышел в полуфинал и уже гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль. Полуфинальный бой состоится 25 февраля.




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