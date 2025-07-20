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    13:13, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский супертяж Иван Дычко вернулся на ринг с эффектной победой

    Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Иван Дычко одержал досрочную победу в бою в США, вернувшись на профессиональный ринг спустя год, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский супертяж Иван Дычко вернулся на ринг с эффектной победой
    Кадр из видео

    34-летний боксер из Костанайской области Иван Дычко выступил в главном бою вечера профессионального бокса в Вашингтоне (США), где сразился с американцем Сэмюэлом Кроссдом.

    Поединок в супертяжелом весе был рассчитан на восемь раундов, но завершился в первом — техническим нокаутом в пользу казахстанца. Это стала 15-я победа в профессиональной карьере (13 из них – нокаутом). Для 38-летнего Кроссда это стало пятым поражением при 11 победах и одной ничьей.

    Отметим, что перед этим поединком Дычко провел спарринг с бывшим чемпионом мира британцем Энтони Джошуа, в ходе которого отправил того в нокдаун. Иван Дычко – бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира и двукратный чемпион Азии. В любительской карьере он завоевал бронзу чемпионата мира 2011 года в Баку, серебро ЧМ 2013 года в Алматы и ЧМ 2015 года в Дохе, золото чемпионатов Азии 2013 года (Амман) и 2015 года (Бангкок), серебро Азиатских игр 2010 года (Гуанчжоу) и золото Игр 2014 года (Инчхон).

    Свой предыдущий бой в профи он провёл в августе 2024 года в Плант-Сити (США), победив американца Крейга Льюиса.

    Напомним, свою победу на вечере бокса в США одержал казахстанец Данияр Елеусинов. Техническим нокаутом он победил во втором раунде филиппинца Джеймса Бэкона.

    Теги:
    Спорт Бокс США
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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