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    08:27, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Нокаутом закончился первый за пять лет бой Данияра Елеусинова в США

    Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Вашингтоне (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Данияр Елеусинов рингга қайтади
    Фото: Sports.kz

    Елеусинов провел бой с филиппинцем Джеймсом Бэконом (26-5, 17 КО). Поединок прошел в полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов, однако не продлился всю дистанцию: казахстанец победил техническим нокаутом во втором раунде.

    Таким образом, Данияр Елеусинов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере, а Джеймс Бэкон потерпел шестое поражение.

    Отметим, что для Елеусинова это был первый за пять лет бой в США: в последний раз Данияр дрался в Штатах в ноябре 2020 года, когда нокаутировал намибийца Джулиуса Индонго (24-10, 13 КО). 

    Теги:
    Спорт Бокс США Данияр Елеусинов
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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