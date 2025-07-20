08:27, 20 Июль 2025 | GMT +5
Нокаутом закончился первый за пять лет бой Данияра Елеусинова в США
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (12-0, 7 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Вашингтоне (США), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Елеусинов провел бой с филиппинцем Джеймсом Бэконом (26-5, 17 КО). Поединок прошел в полусреднем весе и был рассчитан на восемь раундов, однако не продлился всю дистанцию: казахстанец победил техническим нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Данияр Елеусинов одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере, а Джеймс Бэкон потерпел шестое поражение.
Отметим, что для Елеусинова это был первый за пять лет бой в США: в последний раз Данияр дрался в Штатах в ноябре 2020 года, когда нокаутировал намибийца Джулиуса Индонго (24-10, 13 КО).