АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Популярный казахстанский стендапер Евгений Чебатков дебютирует в кино в роли криминального авторитета, он также работал над сценарием фильма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Санкт-Петербурге продолжаются съемки продолжения франшизы «Майор Гром». Команда Bubble Studios и Плюс Студии завершила производственный блок с экшн-сценой, в которой Игорь Гром с напарником Димой Дубиным противостоят толпе заключенных во главе с местным авторитетом. Тюремного главаря в этой сцене сыграл стендап-комик Евгений Чебатков.

Для Евгения Чебаткова эта роль станет дебютом в кино. Прежде, чем услышать команду «Мотор!», он больше двух часов провёл в кресле гримёра – ему нанесли пластический грим, изменив контуры лица, «вставив» золотые зубы и нанеся на лицо татуировки. Более того, для роли ему пришлось побриться налысо. В этом образе Евгений Чебатков провел три смены.

Также Евгений Чебатков принял участие в работе над сценарием проекта. Он вместе с Артёмом Габреляновым, Николаем Шишкиным и Екатериной Краснер занимался диалогами фильма «Майор Гром: Игра».

«Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: «Станешь бандитом?» Конечно же, я согласился, а, когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне. Мы вместе придумали особенности моего героя, его настроение и сленг – мне разрешили приложить руку к диалогам моего персонажа. Уже на площадке меня поразил грим, но, честно говоря, ещё большим впечатлением для меня была собственная лысая голова. Никогда раньше не бывал лысым, и это суперстранно, будто ощущаешь себя голым. Первые пару дней просто постоянно гладил себя по лысине. Общий язык с командой нашли очень быстро, тем более что постановщиками трюков в фильме стали ребята из Казахстана, что особенно приятно! Надеюсь, что это начало моего большого пути в кино. Я в восторге! Я будто разблокировал для себя новую вселенную и теперь мечтаю сниматься в фильмах», - поделился казахстанский стендапер Евгений Чебатков.

Главные роли в фильме «Майор Гром: Игра» исполняют Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова и Алексей Маклаков. Сюжет продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. В новом фильме ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией для событий фильма и полем битвы вновь станет альтернативный Санкт-Петербург.

Отметим, что производством фильма занимаются Студия и Bubble Studios. Продюсируют проект Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук, а премьера фильма состоится на платформе «Кинопоиск».