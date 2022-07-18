18 Июля 2022 14:39

Казахстанский спортсмен вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Михаил Литвин успешно преодолел квалификационный раунд чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в США в беге на 400 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертом забеге он финишировал четвертым, показав свое лучшее время в сезоне — 46.00.

Этот результат позволил ему пройти в полуфинал, который состоится 20 июля.

Фото: olympic.kz