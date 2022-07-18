Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанский спортсмен вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике
18 Июля 2022 14:39

Казахстанский спортсмен вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Михаил Литвин успешно преодолел квалификационный раунд чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в США в беге на 400 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертом забеге он финишировал четвертым, показав свое лучшее время в сезоне — 46.00.

Этот результат позволил ему пройти в полуфинал, который состоится 20 июля.


Фото: olympic.kz


Новости по теме
Чемпионом Казахстана по муайтай стал 14-летний акмолинец
Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Нур-Султане
Казахстанские теннисистки узнали свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Читайте также
Чемпионат Азии по триатлону пройдет в Нур-Султане
Чемпионом Казахстана по муайтай стал 14-летний акмолинец
Казахстанские теннисистки узнали свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Лучший теннисист Казахстана проиграл финал турнира в США
Казахстанец решением судей проиграл бой-реванш узбекистанцу
Хет-трик легионера обеспечил разгром в матче Кубка Казахстана
Пять казахстанок сыграют в квалификации «Кубка Президента»
«Барыс» назвал дату первого матча в новом сезоне КХЛ
Популярное
1 Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК
2 Алматинцы спасаются от жары в горах -  фоторепортаж с Медвежьего водопада
3 Tartyl Fest: двое алматинцев установили новый рекорд по подтягиванию
4 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Алматы и Актобе
5 Бывший банкир создает фигуры в стиле фэнтези из газбаллонов в Петропавловске

Лента новостей

Архив