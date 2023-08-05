Казахстанский спортсмен Давид Ефремов занял пятое место на Универсиаде в беге с барьерами

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов занял пятое место в финальном беге на 110 метров с барьерами на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Давид Ефремов стартовал по второй дорожке. В итоговом протоколе казахстанский легкоатлет пришел пятым в мужском барьерном спринте, показав результат 13,63 секунды. Одинаковое время с Ефремовым - 13,63 - показал атлет из Словении.

Бронзовым призером стал спортсмен из Польши Клижан Кшиштоф (13,55), серебряным - атлет, представляющий КНР - Нин Сяохань (13,44). Победил спортсмен из Японии Тойода Кен (13,40).

Универсиада в Чэнду проходит с 28 июля до 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.