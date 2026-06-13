Казахстанский специалист Александр Кузнецов изучает передовые методики испанского футбола

Известный казахстанский специалист, обладатель лицензии UEFA Pro, экс-старший тренер молодежной сборной Казахстана Александр Кузнецов проходит в Испании комплексную программу повышения квалификации по современным тенденциям развития профессионального футбола, передает корреспондент агентства Kazinform.

Образовательная программа включает несколько направлений подготовки и проводится на различных площадках с участием ведущих специалистов испанского футбола.

Ключевым элементом обучения является углубленный курс под руководством обладателя лицензии UEFA Pro Хавьера Лопеса — автора когнитивно-тактической методологии подготовки футболистов, международного лектора и более чем 50 работ по футбольной тактике и методике.

По словам Александра Кузнецова, в ходе программы рассматриваются современные подходы к построению игровых моделей, командным взаимодействиям, противодействию различным тактическим схемам соперника, анализу игровых стилей, атакующим и оборонительным принципам игры, а также методам аналитики, планирования тренировочного процесса и управления командной подготовкой.

— Особое внимание уделяется развитию игрового интеллекта футболистов и совершенствованию процессов принятия решений в условиях современного футбола. Отдельным блоком программы станет семинар «The Magistrals: Táctica, Liderazgo, El fútbol que inspira», участниками которого станут известные представители испанского футбола, — рассказал Кузнецов.

Перед слушателями выступит чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас. Его доклад будет посвящен организации позиционной атаки против персонально ориентированной обороны, созданию численного и позиционного преимущества, а также эффективному использованию пространства в современном футболе.

Также своим опытом поделится один из наиболее авторитетных испанских тренеров Марселино Гарсия Торал, работавший с клубами «Вильярреал», «Валенсия» и «Атлетик». Темой его выступления станут переходные фазы игры, вертикальный футбол и управление командой в условиях высокой конкуренции.

— Еще одним направлением программы является изучение опыта ведущих футбольных организаций Испании, знакомство с инфраструктурой профессиональных клубов, вопросами спортивного менеджмента и историей испанского футбола. По итогам обучения участникам будут предоставлены методические и видеоматериалы курса для дальнейшего использования в профессиональной деятельности. Также слушатели получат международные сертификаты, подтверждающие прохождение программы, — сказал Александр Кузнецов.

Напомним, что Александр Евгеньевич Кузнецов в настоящее время работает тренером в Китае.

Под руководством Александра Кузнецова юношеские сборные Казахстана дважды становились победителями турнира UEFA Development, дважды завоевывали Кубок Президента Казахстана, а также становились серебряными призерами престижных международных турниров «Мемориал Гранаткина» и «Slovenia Cup».