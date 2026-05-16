Кто из казахстанских футбольных тренеров востребован за границей

Казахстанские футбольные тренеры востребованы не только на родине, но и за границей. Корреспондент Kazinform рассказывает, как казахстанский опыт подготовки футболистов стал интересен в зарубежных странах.

С каждым годом появляются все более позитивные новости о том, что тот или иной казахстанский футболист уезжает в европейский клуб. Причем речь идет даже о топ-клубах: примеры Карима Мендиканова и Дастана Сатпаева красноречиво говорят о том, что отечественные молодые мастера футбола уже соответствуют минимальным критериям для выступлений на самом высоком уровне.

Футболисты постарше также начали переходить в европейские клубы, и сегодня уже три игрока национальной сборной — Ислам Чесноков, Стас Покатилов и Нуралы Алип — в составе клубов из Шотландии, Азербайджана и России гарантировали себе медали чемпионатов этих стран.

Kazinform насчитал как минимум пятерых специалистов новой волны, чей тренерский опыт востребован зарубежом.

Александр Кузнецов

Один из наиболее талантливых казахстанских тренеров нового поколения Александр Кузнецов долгое время возглавлял юношеские и молодежные сборные Казахстана, проведя 122 матча. За время работы в сборных 41-летний специалист разработал собственную методику и философию подготовки футболистов под названием Brain Football. В рамках его философии приоритет отдается развитию «футбольного интеллекта» — способности игрока быстро анализировать ситуацию и принимать верные решения на поле.

Также по его методике важно наличие единой программы развития и игровой стиль для всех юношеских сборных (от U15 до U19), системный скаутинг и акцент тренера на обучении игроков. Успешный опыт внедрения этой методики в Казахстане заинтересовал футбольные клубы Китая и Кузнецов был приглашен на работу в Шанхай. По словам тренера, международный опыт – это важная составляющая для профессионального развития.

Самат Отарбаев

36-летний Самат Отарбаев раньше выступал как вратарь за клубы «Ордабасы», «Актобе», «Тараз» и «Кыран». Вызывался в национальную сборную Казахстана. В начале 2025 года Самат переехал в Китай. В марте 2026 года он продлил контракт с китайским клубом «Синьцзян Цзиньдунь», где занимает должность тренера вратарей. В мае 2026 года дебютировал в китайской Лиге чемпионов (CMCL — четвертый дивизион), где его подопечные начали турнир с разгромной победы 5:0.

В недавних комментариях Отарбаев рассказывал о продлении контракта с системой сборных Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он отметил, что сейчас работает с юношами U-18 и участвует в крупном национальном турнире «Три больших мяча» (футбол, баскетбол, волейбол) в провинции Гуанси. Также он подтвердил свой дебют в качестве тренера вратарей в китайской Лиге чемпионов (CMCL) с клубом «Синьцзян Цзиньдунь», где команда успешно вышла в плей-офф.

Азат Курманов

Ровесник Отарбаева Азат Курманов был тренером вратарей в штабе Александра Кузнецова в юношеской сборной Казахстана (U-19), потому ему знакома философия Brain Football. Поэтому неудивительно, что его опытом заинтересовались за границей.

На данный момент Курманов работает тренером вратарей молодежной команды и академии города Линьи в провинции Шаньдун. Его отъезд в Китай в 2026 году связан с участием в международном проекте по развитию молодежного футбола совместно с другими казахстанскими специалистами.

Владимир Чебурин

60-летний Владимир Чебурин начал свою тренерскую деятельность в начале 2000-х годов. С 2014 по 2025 годы он работал в литовских клубах («Круоя», «Судува», «Жальгирис»), где стал многократным чемпионом страны и вывел «Жальгирис» в групповой этап еврокубков в 2022 году.

После работы в Литве, обогатив свой опыт, Чебурин вернулся в Казахстан и сейчас возглавляет молодежную сборную (U-21) и футбольный клуб «Атырау».

Ержан Сергазин

49-летний Ержан Сергазин в настоящий момент работает в Норвегии, где развивает собственную систему подготовки футболистов. Имеет две специализации - тренер вратарей (лицензия UEFA A) и специалист по ментальной подготовке (спортивный психолог). Он является основателем «Школы ментальной подготовки» (основана в 2016 году), где работает с профессиональными игроками из европейских чемпионатов (Норвегия, Дания и др.).

Его тренерская методика называет «Осознанность в футболе», важный акцент специалист делает на эмоциональным состоянием игроков для повышения их эффективности на поле.

В бытность футболистом Сергазин был стражем ворот в командах «Кайрат», «Жетысу» и «Алма-Ата», после играл в зарубежных клубах Польши и Норвегии. Тренерскую карьеру начал в норвежском клубе «Браттваг».