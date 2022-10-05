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Казахстанский союз спортсменов выдвинул Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Октября 2022, 13:16
Казахстанский союз спортсменов выдвинул Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась встреча спортивной общественности Казахстана, организованная Республиканским общественным объединением «Казахстанский союз спортсменов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия Казахстанский союз спортсменов принял решение выдвинуть действующего Президента РК Касым-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящие выборы.

«Страну ждут новые реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он выступает за социальную справедливость и равные возможности для всех. Сегодня наши спортсмены представляют Казахстан на различных международных аренах. Благодаря сильной экономике и единству в обществе, мы достигли больших успехов, в том числе на спортивном поприще», - сказал член Союза, олимпийский чемпион по боксу 2012 года Серик Сапиев.

Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева все собравшиеся поддержали единогласно.


Фото:akorda.kz




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