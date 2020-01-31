+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.80 EUR 417.32
RUB 6.02 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский совет по международным отношениям вошел в глобальный рейтинг аналитических центров мира

31 Января 2020 13:14
Поделиться:
Казахстанский совет по международным отношениям вошел в глобальный рейтинг аналитических центров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский совет по международным отношениям вошел в глобальный рейтинг аналитических центров мира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский совет по международным отношениям (КАСМО).

Новости по теме
Казахстан вошёл в десятку стран с наибольшими темпами роста показателя - исследование Brand Finance
Рейтинг частных судебных исполнителей появился в Казахстане Казахстан улучшил позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности По эффективности таможни Казахстан поднялся на 21 позицию в рейтинге LPI

Ежегодный рейтинг исследовательских и аналитических центров мира «Global Go To Think Tank Index Report 2019» Пенсильванского университета, был презентован 28 января 2020 года. Мировой рейтинг мировых «фабрик мысли» был выпущен по итогам опроса более 4 тыс. журналистов, политиков и специалистов в области экономических и политических исследований.

Согласно результатам, ежегодный аналитический обзор Казахстанского совета по международным отношениям (КАСМО) «10 наиболее важных событий в Центральной Азии в 2019 году» был признан одной из лучших аналитических работ в мире в категории «Лучший доклад в сфере политических исследований» за 2019 год.

Наряду с КАСМО в глобальный рейтинг также вошли аналитические доклады авторитетных мозговых центров как Институт Брукингса, Королевский институт международных отношений (Chatham House), Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI), Китайская академия общественных наук, Атлантический совет и другие.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Общество,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив