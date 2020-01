Казахстанский совет по международным отношениям вошел в глобальный рейтинг аналитических центров мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский совет по международным отношениям вошел в глобальный рейтинг аналитических центров мира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский совет по международным отношениям (КАСМО).

Ежегодный рейтинг исследовательских и аналитических центров мира «Global Go To Think Tank Index Report 2019» Пенсильванского университета, был презентован 28 января 2020 года. Мировой рейтинг мировых «фабрик мысли» был выпущен по итогам опроса более 4 тыс. журналистов, политиков и специалистов в области экономических и политических исследований.

Согласно результатам, ежегодный аналитический обзор Казахстанского совета по международным отношениям (КАСМО) «10 наиболее важных событий в Центральной Азии в 2019 году» был признан одной из лучших аналитических работ в мире в категории «Лучший доклад в сфере политических исследований» за 2019 год.

Наряду с КАСМО в глобальный рейтинг также вошли аналитические доклады авторитетных мозговых центров как Институт Брукингса, Королевский институт международных отношений (Chatham House), Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI), Китайская академия общественных наук, Атлантический совет и другие.