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    18:44, 14 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанский штангист стал серебряным призером чемпионата Азии

    Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Артем Антропов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Цзяншане (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанский штангист стал серебряным призером чемпионата Азии
    Фото: AWF

    Спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 102 килограммов.

    В сумме двоеборья Антропов поднял 386 (165+221) килограммов.

    Победу в этом дивизионе одержал Лу Хуаньхуа (Китай) — 410 (180+230) килограммов. Дауранбек Хасанбаев (Туркменистан) отметился третьим местом — 377 (182+195) килограммов.

    Отметим, ранее Пётр Хребтов завоевал «бронзу» в весе до 73 килограммов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика Китай Чемпионат Азии КНР
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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