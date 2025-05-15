18:44, 14 Май 2025 | GMT +5
Казахстанский штангист стал серебряным призером чемпионата Азии
Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Артем Антропов завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии в Цзяншане (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 102 килограммов.
В сумме двоеборья Антропов поднял 386 (165+221) килограммов.
Победу в этом дивизионе одержал Лу Хуаньхуа (Китай) — 410 (180+230) килограммов. Дауранбек Хасанбаев (Туркменистан) отметился третьим местом — 377 (182+195) килограммов.
Отметим, ранее Пётр Хребтов завоевал «бронзу» в весе до 73 килограммов.