Казахстанский шпажист Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира

На чемпионате мира по фехтованию в Гонконге продолжается борьба за медали в мужской индивидуальной шпаге, передает Kazinform со ссылко на пресс-службу дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

За выход в топ-16 выступили два представителя национальной команды Казахстана — Руслан Курбанов и Кирилл Проходов.

Проходов в нелегком противостоянии разобрался с представителем Дании Конрадом Констадом со счетом 15:9.

Курбанову на стадии 1/32 достался серьезный соперник в лице японца Риу Мацумото — чемпиона Азиатских игр в Ханчжоу-2023 в командной шпаге, неоднократного призера Кубков мира. К сожалению, Курбанов уступил атлету из Страны восходящего солнца всего в один укол на дополнительной минуте — 9:10.

В 12:05 по казахстанскому времени Кирилл Проходов выступит за вход в восьмерку сильнейших мирового первенства.

Ранее казахстанские шпажисты вышли в топ-32 на чемпионате мира в Гонконге.