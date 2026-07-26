Казахстанские шпажисты вышли в топ-32 на чемпионате мира в Гонконге
На чемпионате мира по фехтованию в Гонконге состоялись поединки стадии плей-офф в мужской индивидуальной шпаге, передает Kazinform со ссылкой на дирекцию развитию спорта.
За выход в число 32 сильнейших выступили все представители национальной команды Казахстана — Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.
Курбанов одержал уверенную победу над Йоханатаном Мессика Ламбрей (Израиль) — 15:7. Проходов также не оставил шансов сопернику из Финляндии Йярви Керрко, разгромив со счетом 15:5.
К сожалению, Шарлаимов и Сертай не смогут продолжить борьбу за медали. Вадим в поединке с Крузом Шембри (Американские Виргинские острова) завершил выступление со счетом 9:15. Ерлик уступил южнокорейцу Омину Квону — 10:15.
Ранее на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге состоялись поединки стадии плей-офф в женской индивидуальной шпаге.