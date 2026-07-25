Казахстанские шпажистки завершили личное выступление на чемпионата мира в Гонконге

На чемпионате мира по фехтованию в Гонконге состоялись поединки стадии плей-офф в женской индивидуальной шпаге, передает Kazinform со ссылкой на дирекцию развитию спорта.

За выход в число 32 сильнейших боролись сразу две представительницы Казахстана — действующая чемпионка Азии Ирина Бакалдина и София Николайчук.

Бакалдина в напряженном поединке уступила украинке Эмили Конрад с минимальной разницей в один укол — 12:13. Николайчук встречалась с канадской спортсменкой Джулией Инь и завершила выступление со счётом 10:15.

Завтра борьбу за медали в индивидуальных соревнованиях продолжат казахстанские шпажисты Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов, а также саблистки Карина Доспай, Айгерим Сарыбай и Анастасия Гулик.

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