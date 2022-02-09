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Казахстанский шорт-трекист вышел в полуфинал Олимпиады в Пекине
9 Февраля 2022 17:36
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Пекине прошел четвертьфинальный забег на дистанции 1500 метров у шорт-трекистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Мужскую сборную Казахстана представляли Адиль Галиахметов и Денис Никиша, они участвовали в одном забеге. Галиахметов занял второе место, показав время 2:11.83 — этого ему хватило для выхода в полуфинал соревнований. Что касается Никиши, то он упал и был дисквалифицирован. Полуфинальный забег начнется в 18:29 по времени Нур-Султана.
Также сегодня в шорт-треке Казахстан представит Ольга Тихонова — она выступит на дистанции 1000 метров в квалификации.
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