Казахстанский шорт-трекист вышел в полуфинал Олимпиады в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Пекине прошел четвертьфинальный забег на дистанции 1500 метров у шорт-трекистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Мужскую сборную Казахстана представляли Адиль Галиахметов и Денис Никиша, они участвовали в одном забеге. Галиахметов занял второе место, показав время 2:11.83 — этого ему хватило для выхода в полуфинал соревнований. Что касается Никиши, то он упал и был дисквалифицирован. Полуфинальный забег начнется в 18:29 по времени Нур-Султана.

Также сегодня в шорт-треке Казахстан представит Ольга Тихонова — она выступит на дистанции 1000 метров в квалификации.



