KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстанский школьник вошел в пятерку лучших молодых программистов мира

    В Ташкенте завершилась Международная олимпиада по информатике IOI 2026, в которой приняли участие 375 школьников из 92 стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

    Казахстанский школьник вошел в пятерку лучших молодых программистов мира
    Фото: Министерство просвещения РК

    Все четыре участника сборной Казахстана завоевали медали: 1 золотую и 3 серебряные. В мировом командном зачете Казахстан занял 10-е место. Это один из лучших результатов страны за всю историю участия в олимпиаде.

    Максим Цой, учащийся 12 класса международной школы «Spectrum» города Астаны, завоевал золотую медаль и занял 5-е место в мировом индивидуальном зачете, войдя в пятерку лучших молодых программистов мира.

    Серебряными медалистами стали:

    • Алдияр Сейтбай — учащийся 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных детей города Астаны;
    • Мансур Мамадахунов — учащийся 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных детей Кызылординской области;
    • Асқар Әкежан — учащийся 12 класса NIS физико-математического направления города Семея.

    Руководители сборной Казахстана:

    • Сатылханов Темирлан — главный тренер Astana IT University;
    • Куанышбай Айбар — синьор-лектор International University of Information Technology.

    В 2025 году казахстанские школьники завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали, заняв 14-е место в мировом командном зачете. В этом году сборная улучшила свой результат на четыре позиции.

    За всю историю участия Казахстана в Международной олимпиаде по информатике отечественные школьники завоевали 79 медалей.

    Ранее сборная Казахстана завоевала 59 медалей на международной математической олимпиаде.

    Наука Минпросвещения РК Дети Научная олимпиада школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор