Казахстанский школьник признан сильнейшим информатиком в Центральной Азии

Ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангелды завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 талантливых школьников из девяти стран региона.

Сборная Казахстана показала 100% результат – все шесть участников вернулись с наградами:

Алдияр Амангелды – ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Усть-Каменогорск; Али Мендеке – ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Семей; Мейирбек Мурат – ученик 9 класса НИШ г. Уральск; Медеу Джубатыров – ученик 8 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Актау; Айдайбек Абдурахман –ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Тараз; Нурислам Дүйсенгали – ученик 9 класса РФМШ г. Алматы.

Наставники команды — Ибрагим Ибатулин и Жамбыл Максотов.

Олимпиада Аль-Хорезми направлена на развитие интеллектуального потенциала молодежи Центральной Азии и популяризацию точных наук. В прошлом году наши школьники завоевали 4 медали.

Ранее восемь медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике.