Казахстанский школьник признан сильнейшим информатиком в Центральной Азии
С 7 по 13 мая в Ташкенте прошла III Международная олимпиада Аль-Хорезми по математике и информатике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангелды завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 талантливых школьников из девяти стран региона.
Сборная Казахстана показала 100% результат – все шесть участников вернулись с наградами:
- Алдияр Амангелды – ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Усть-Каменогорск;
- Али Мендеке – ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Семей;
- Мейирбек Мурат – ученик 9 класса НИШ г. Уральск;
- Медеу Джубатыров – ученик 8 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Актау;
- Айдайбек Абдурахман –ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Тараз;
- Нурислам Дүйсенгали – ученик 9 класса РФМШ г. Алматы.
Наставники команды — Ибрагим Ибатулин и Жамбыл Максотов.
Олимпиада Аль-Хорезми направлена на развитие интеллектуального потенциала молодежи Центральной Азии и популяризацию точных наук. В прошлом году наши школьники завоевали 4 медали.
Ранее восемь медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике.