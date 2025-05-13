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    17:54, 13 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанский школьник признан сильнейшим информатиком в Центральной Азии

    С 7 по 13 мая в Ташкенте прошла III Международная олимпиада Аль-Хорезми по математике и информатике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Казахстанский школьник признан сильнейшим информатиком в Центральной Азии
    Фото: Министерство просвещения

    Ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» Восточно-Казахстанской области Алдияр Амангелды завоевал золотую медаль и признан сильнейшим участником среди более 200 талантливых школьников из девяти стран региона.

    Сборная Казахстана показала 100% результат – все шесть участников вернулись с наградами:

    1. Алдияр Амангелды – ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Усть-Каменогорск;
    2. Али Мендеке – ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Семей;
    3. Мейирбек Мурат – ученик 9 класса НИШ г. Уральск;
    4. Медеу Джубатыров – ученик 8 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Актау;
    5. Айдайбек Абдурахман –ученик 9 класса школы-лицея «Білім-инновация» г. Тараз;
    6. Нурислам Дүйсенгали – ученик 9 класса РФМШ г. Алматы.

    Наставники команды — Ибрагим Ибатулин и Жамбыл Максотов.

    Олимпиада Аль-Хорезми направлена на развитие интеллектуального потенциала молодежи Центральной Азии и популяризацию точных наук. В прошлом году наши школьники завоевали 4 медали.

    Ранее восемь медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике.

    Теги:
    Минпросвещения РК Казахстан Дети Олимпиада Центральная Азия школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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