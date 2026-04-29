Казахстанский шахматист-паралимпиец выиграл бронзу на чемпионате мира

В столице Черногории завершился командный чемпионат мира по шахматам среди спортсменов с нарушением зрения, передает Kazinform.

За сборную Казахстана на командном мировом первенстве по шахматам среди паралимпийцев в Черногории выступили Мурад Тохтахунов, Ерлан Нуралиев, Жаныбек Токтыбай, Бакытжан Нурак и Ринат Сатыбалдиев.

Несмотря на то, что сборной Казахстана не удалось завоевать медаль в командном первенстве, представитель страны Ерлан Нуралиев удостоился награды в личном зачете.

По словам старшего тренера по шахматам Центра спортивный подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Зиняткыз Нусипбаевой, Нуралиев сумел войти в тройку лучших. Казахстанский шахматист после девяти туров набрал пять очков, что оказалось третьим результатом среди всех мужчин-шахматистов.

Первое место в личном зачете на данных соревнованиях занял болгарский спортсмен Коста Ангелов, а второе — украинский шахматист Олег Тука. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 21 страны.

